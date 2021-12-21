В Москве подняли до максимума температуру в системе отопления из-за морозов

Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков заявил, что городские службы подняли температуру в системе отопления жилых домов до максимума. Это было сделано для того, чтобы согреть москвичей во время сильных морозов, сообщает ТАСС. В настоящее время температура составляет 130 градусов. Бирюков подчеркнул, что её повышение — это не одномоментное действие, корректировка проводится поэтапно.

В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов, — рассказал Бирюков.

Он уточнил, что технологические режимы системы теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой на улице. Специалисты заранее получают прогнозы от синоптиков о повышении или понижении температуры воздуха и либо увеличивают мощность, либо снижают.

Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб, — добавил заместитель мэра Москвы.

20 декабря в Московском регионе из-за морозов объявили «оранжевый» уровень опасности. Специальное предупреждение в столице действует до двух часов ночи 23 декабря. В Подмосковье предупреждение действует до 23:00 22 декабря. Там температура воздуха может опуститься до минус 21 градуса.