В Москве суд потребовал от Google разблокировать канал РЕН ТВ на YouTube

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве Арбитражный суд потребовал от компании Google восстановить доступ к каналам ООО «Акцепт» на YouTube, среди которых аккаунты телеканалов РЕН ТВ, «Территория заблуждений», «Минтранс», «Новости», «Как устроен мир», «Документальное кино» и другие. Как сообщает РЕН ТВ, суд также определил объем неустойки, если решение не будет исполнено.

На шестой день с даты вступления решения в силу ответчик будет обязан платить 100 тысяч рублей в день. Цифра будет удваиваться каждую неделю, пока сумма неустойки не достигнет миллиарда рублей. После этого, если спустя девять месяцев решение не будет исполнено, начисление неустойки будет производиться в том же формате.

Решение должно вступить в силу через месяц, если ответчик не обжалует его в суде.

Ранее российские каналы холдинга «Газпром-Медиа» «Матч ТВ», ТНТ и «Пятница!» перестали выкладывать контент на YouTube. В медиагруппе пояснили, что прекратили работать на платформе, поскольку «строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно». В марте на YouTube были заблокированы каналы ТНТ и НТВ. Весь контент холдинг продолжает выкладывать на Rutube.