В Москве стартовали испытания «Спутника V» на подростках

В Москве стартовало исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Молодые люди уже начали обследоваться перед введением препарата на базе двух городских больниц, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Её слова приводит ТАСС.

Мы уже набрали запланированное количество участников — 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест, — сказала она.

Ракова уточнила, что вакцинацию проведут препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Во время исследования, продолжительность которого составляет год, дети будут находиться под наблюдением врачей.

Первые три дня подростки пробудут в изолированных боксах, где медики будут отслеживать их состояние. Потом они должны ещё несколько раз сдать анализы. Также испытуемые будут вести специальные дневники и обо всех нетипичных случаях сразу же сообщать специалистам, чтобы вовремя получить помощь.

Третья фаза исследования пройдёт уже на базе городских поликлиник. В ней примут участие 250 подростков.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский и завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов развенчали популярный миф о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Специалисты заметили, что препарат не влияет на геном человека.