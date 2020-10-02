В Москве стали массово воровать диспенсеры с пакетами для собачьих фекалий

https://static.news.ru/photo/3eeed3a2-04b1-11eb-aaab-fa163e074e61_660.jpg Фото: dogpaket.ru

В районе Якиманки появился неизвестный похититель, он ворует дог-диспенсеры, которые являются важной частью инфраструктуры для собачников. В конце сентября вор «выкорчевал» с прогулочных площадок сразу несколько установок. Об этом рассказал муниципальный депутат Андрей Морев.

По его словам, первую пропажу обнаружили 24 сентября. Депутату рассказали об этом местные жители, и он направился на обследование территории. Там он не досчитался шести дог-диспенсеров с улицы Донской и Академика Петровского.

В районе первые пять дог-диспенсеров появились ещё в 2018 году, чуть позже их количество увеличилось до 20. Ранее вандалы были к ним равнодушны, разве что поначалу люди забирали больше пакетиков, чем нужно (они у нас хорошие, из биоразлагаемого материала). Но потом все привыкли. А тут украли полностью весь дог-диспенсер. Просто выкопали из земли и замаскировали травой следы, — рассказал Морев МК.

Морев недоумевает, кому могли понадобиться ящики для пакетов.

Муниципальный депутат уже сообщил полиции. При этом каждое устройство стоит порядка 6,5 тысячи рублей, так что общий ущерб достигает порядка 40 тысяч.

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