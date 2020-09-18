В Москве скончались 13 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ca84e9e-ebe9-11e9-a243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li An/Xinhua/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки скончались 13 пациентов. У всех был положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число умерших достигло 5057.

Кроме того, в Москве от COVID-19 вылечились ещё 919 человек за сутки. Таким образом, общее число выздоровевших превысило 236 тысяч человек.

По данным сайта Университета Джонса Хопкинса на 18 сентября 2020 года, число заражённых в мире коронавирусной инфекцией достигло 30 003 378 человек, жертвами COVID-19 стали 943 203 человека, вылечился 20 398 381 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения отметили девять наиболее перспективных проектов по созданию вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» вошёл в этот перечень.