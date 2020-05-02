В Москве с начала пандемии коронавирусом заразились две тысячи медиков

https://static.news.ru/photo/c18fa05c-8c75-11ea-84c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице около двух тысяч медицинских работников уже перенесли заболевание коронавирусом или болеют сейчас.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, у двух тысяч медработников подтвердилось наличие в крови антител к коронавирусу, около тысячи из них сейчас болеют, передаёт ТАСС.

Конечно, они находятся сегодня на передовой. А вот для примера могу сказать, что мы проводили массовые тесты, провели иммуноферментные тесты у 25 тысяч человек, работающих в системе здравоохранения. Примерно у 2 тысяч выявили антитела, — заявил Собянин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 40 тысяч в сутки.