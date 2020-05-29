В Москве с 1 июня разрешат ходить без перчаток

В Москве с 1 июня носить перчатки будет необязательно, однако маска остаётся необходимой в общественных местах, в магазинах и в транспорте. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то и другое, — передаёт его слова РИА Новости.
21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.
А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.
С 1 июня начнётся второй этап смягчения ограничений.
Как ранее писал NEWS.ru, масочный режим в столице продлили ради безопасности горожан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, маски необходимы, так как москвичи будут забывать о дистанции.
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