В Москве с 1 июня разрешат ходить без перчаток

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Москвичам стоит набраться терпения на две недели, пока на территории города будет действовать график прогулок. Режим будет ослаблен, если за это время ситуация с распространением коронавируса улучшится, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что режим прогулок может показаться странным и сложным. Однако, несмотря на это, нельзя допустить, чтобы в городе ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Что же будет, если истосковавшиеся по гулянью москвичи...