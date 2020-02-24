https://static.news.ru/photo/da9f9208-56f3-11ea-b9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Из-за аномально тёплой зимы в столице зацвели подснежники. Первоцветы обнаружили в природном заказнике «Долина реки Сетунь» специалисты ГПБУ «Мосприрода».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, обычно подснежники появляются в конце марта — апреле. Они цветут всего пару недель, за это время они должны успеть созреть и рассеять семена.

По словам специалистов, в естественной среде в Москве встречается только 1 из 20 видов подснежников — подснежник белоснежный. Также можно увидеть высаженные жителями различные сортовые формы.

Ранее биологи предупредили москвичей о скором нашествии тарантулов из-за глобального потепления. В южной части Подмосковья уже можно наблюдать ядовитых змей и паука каракурта.