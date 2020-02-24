Из-за аномально тёплой зимы в столице зацвели подснежники. Первоцветы обнаружили в природном заказнике «Долина реки Сетунь» специалисты ГПБУ «Мосприрода».
Как
По словам специалистов, в естественной среде в Москве встречается только 1 из 20 видов подснежников — подснежник белоснежный. Также можно увидеть высаженные жителями различные сортовые формы.
Ранее биологи предупредили москвичей о скором нашествии тарантулов из-за глобального потепления. В южной части Подмосковья уже можно наблюдать ядовитых змей и паука каракурта.
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