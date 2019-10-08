Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В России появится новая возрастная маркировка. В доработанной депутатами версии законопроекта сохранится маркировка 18+ для произведений литературы и искусства, однако организаторы культурных мероприятий избавятся от обязанности придерживаться маркировки 0+, 6+.

Как сообщает РИА Новости, инициатором нововведений стала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Согласно новой редакции законопроекта, маркировка может содержать формулировки «рекомендовано для семейного чтения», «для детей младшего (среднего,...