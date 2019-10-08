В Москве прошла церемония прощания с заместителем председателя верхней палаты парламента Евгением Бушминым. Она состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы.
Мы прощаемся с нашим коллегой и другом. Ушёл из жизни человек, который так любил эту жизнь, — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Проводить в последний путь политика пришли представители правительства, парламента, много лет проработавшие с Бушминым.
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался после продолжительной борьбы с заболеванием на 62-м году жизни. Бушмин в Совфеде был куратором вопросов бюджета, финансовых рынков, экономического блока. С 1998 по 2001 год он занимал пост заместителя главы Министерства финансов России, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен