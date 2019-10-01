https://static.news.ru/photo/ddba59b2-e445-11e9-b809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Церемония прощания с режиссёром и художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым завершилась в Москве. Гроб с его телом вынесли из театра под аплодисменты поклонников.

Как передаёт АГН «Москва», на гражданскую панихиду пришли сотни друзей, коллег и поклонников знаменитого режиссёра. Среди них были мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, композитор Игорь Крутой и другие видные деятели культуры и искусства.

Желаю «Ленкому» приложить все силы, чтобы сохранить театр таким, каким его знают все, — цитирует агентство речь актёра Сергея Гармаша.

Как писал News.ru, Захаров умер на 86-м году жизни 28 сентября после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Российские телеканалы изменили сетку вещания в связи с уходом из жизни великого режиссёра.

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.