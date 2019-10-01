Церемония прощания с режиссёром и художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым завершилась в Москве. Гроб с его телом вынесли из театра под аплодисменты поклонников.
Как
Желаю «Ленкому» приложить все силы, чтобы сохранить театр таким, каким его знают все, — цитирует агентство речь актёра Сергея Гармаша.
Как писал News.ru, Захаров умер на 86-м году жизни 28 сентября после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Российские телеканалы изменили сетку вещания в связи с уходом из жизни великого режиссёра.
Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.