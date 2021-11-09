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В Москве пропал сын экс-главы российского отделения McDonald's

14:06, 09 ноября 2021
В Москве пропал сын экс-главы российского отделения McDonald's Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве пропал 39-летний сын бизнесмена Хамзата Хасбулатова, открывшего первый ресторан McDonald's в СССР и возглавлявшего российское отделение сети до 2018 года. В полицию о пропаже мужчины сообщила его мать, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, Тимур Хасбулатов ушёл из дома, где проживает с женой и ребёнком, после бытового скандала. Последний раз он выходил на связь в конце сентября. С тех пор его местонахождение родственникам неизвестно. Собеседник агентства рассказал, что в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Ранее Хасбулатов-младший уже уходил из дома, но в прошлый раз полиции удалось его разыскать и вернуть.

Некоторое время назад сын актрисы Светланы Светличной сообщил в полицию о неё пропаже. Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли артистку в киностудии на улице Эйзенштейна, где она участвовала в съёмках току-шоу.

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