В Москве продлили отмену льготного посещения учреждений культуры

https://static.news.ru/photo/68d85ad4-1cea-11eb-9871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти продлили отмену льготного посещения учреждений культуры людям старше 65 лет. Ограничения будут действовать ещё месяц.

Согласно распоряжению департамента культуры, срок приостановки льготного и бесплатного предоставления услуг изменён с 28 октября на 29 ноября.

В столице за минувшие сутки зафиксировано 4796 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве заболели 434,2 тысячи человек. Она остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. На втором и третьем местах — Подмосковье и Санкт-Петербург. Там за прошедшие 24 часа зафиксировано 556 и 923 случая заражения соответственно.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти не будут вводить дополнительные противоэпидемические жёсткие меры, как в Европе.