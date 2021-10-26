В Москве потребовали закрыть алкомаркеты в период нерабочих дней

Столичные алкомаркеты получили уведомления от управ и префектур районов о приостановке работы в период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника алкогольной компании и владельцев некоторых винотек. Они отметили, что во время локдауна в 2020 году подобных требования не выдвигалось.

Районные власти ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому должны приостановить работу магазины, в которых ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет менее 30%.

Владельцы винотек считают требование о приостановке работы незаконным, поскольку алкоголь относится к продовольственным товарам. В то же время некоторые из них выразили готовность расширить ассортимент продуктов и товаров первой необходимости.

В период нерабочих дней в Москве будет приостановлена работа всех непродовольственных магазинов, заведений сферы услуг, а также кафе и ресторанов. Последние смогут продавать блюда только на вынос.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предупредила, что в случае полного запрета на ночную работу для общепита и развлекательных площадок существует риск, что часть бизнеса будет вынуждена уйти в «подполье». По её мнению, решением данной проблемы стало бы проведение всех мероприятий в формате COVID-free.