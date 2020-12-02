В Москве построят самую длинную ветку метро

https://static.news.ru/photo/8a06ff0c-348d-11eb-80ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство станции метрополитена «Славянский мир» идёт быстрыми темпами. Степень готовности объекта в настоящее время составляет 32%. Станция станет частью новой, Троицкой ветки.

Столичный градоначальник отметил, что с появлением новой линии жителям и гостям города станет легче доезжать до торговых центров. МКАД, Профсоюзная улица и Калужское шоссе станут на 20% свободнее.

Троицкая ветка будет состоять из 16 станций, длина её составит около 40 км. Таким образом, линия станет самым протяжённым радиусом метро в Москве. Она начнётся от станции МЦД «Севастопольский проспект» и дойдёт до Троицка, сообщает сайт мэра столицы.

Полностью вся эта линия будет завершена — по проходческим работам — к концу следующего года, — пообещал глава АО «Управление развития строительных технологий» Дмитрий Герасимов.

Открытие ветки для пассажиров может произойти в 2023 году.

Ранее Собянин заявил, что московские власти не собираются закрывать метро на Новый год, передавал NEWS.ru.