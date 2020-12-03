В Москве планируется открыть 170 пунктов вакцинации от COVID-19

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Столичные власти намерены к началу 2021 года открыть 170 пунктов, где можно будет привиться от коронавируса, сообщила заммэра городапо вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в настоящее время работают 70 пунктов вакцинации.

Очень надеемся, что вакцины с каждым днём будет поступать всё больше, и до конца года, максимум до начала следующего года мы откроем 170 пунктов вакцинации, — сказала она в эфире телеканала «Москва-24».

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас сезон активного распространения коронавируса. Она рассказала, когда движение COVID-19 прекратится.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.