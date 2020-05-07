В Москве пассажиров и водителей такси обяжут надевать маски с 12 мая

https://static.news.ru/photo/2358e410-9063-11ea-974c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масочный режим, который вводится с 12 мая в общественном транспорте Москвы, распространяется и на такси. Об этом сообщил 7 мая начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Любой общественный транспорт подпадает под действие масочного режима, в том числе такси. И водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры, — сказал чиновник в интервью телеканалу «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, 7 мая Собянин анонсировал введение более жёстких ограничений в транспорте — обязательное ношение масок и перчаток.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).