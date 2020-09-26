В Москве ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь

https://static.news.ru/photo/0cbd7efe-0152-11eb-83fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 28 сентября, на территории Москвы ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, условия в столице ожидаются неустойчивые. В городе пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве — 12–14 градусов тепла. По области термометры будут показывать от 10 до 15 градусов.

В городе ожидается юго-восточный ветер, 4–​9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба, — передаёт слова Синенкова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, похолодание придёт в Москву 28 сентября. Однако продержится недолго: уже на следующий день в столицу вернётся бабье лето, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «антракт» тёплая погода возьмёт из-за небольшого атлантического циклона, который подойдёт с запада. Небо будет пасмурным, но преимущественно без осадков.