Сразу после «антракта»: синоптик пообещал Москве бабье лето

https://static.news.ru/photo/ca0aeb98-00aa-11eb-a6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Похолодание придёт в Москву 28 сентября. Однако продержится недолго: уже на следующий день в столицу вернётся бабье лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «антракт» тёплая погода возьмёт из-за небольшого атлантического циклона, который подойдёт с запада. Небо будет пасмурным, но преимущественно без осадков. Ночью в Москве будет +8–10, днём — +13–15 градусов, передаёт РИА Новости.

Однако после этого небольшого перерыва погода станет достаточно солнечной, без осадков. По ночам будет всё также около +10, но днём воздух будет прогреваться до +15–20 градусов.

По словам синоптика, такие температурные показатели выше среднесуточной климатической нормы на пять градусов, что соответствует скорее температуре начала сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что сентябрь 2020 года войдёт в пятёрку самых тёплых первых месяцев осени за 140 лет метеонаблюдений в столице России. В начале месяца воздух прогревался до +25 градусов.