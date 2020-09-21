Сентябрь 2020 года в Москве станет одним из самых тёплых за 140 лет

https://static.news.ru/photo/f83a3ce0-fbf9-11ea-9c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сентябрь 2020 года войдёт в пятёрку самых тёплых первых месяцев осени за 140 лет метеонаблюдений в столице России. В начале месяца воздух прогревался до +25 градусов.

Самым ненастным днём стало 17 сентября, когда в Москве местами выпало до трети месячной нормы осадков. Всего же их количество на сегодняшний день составило 97%.

Минимальная температура воздуха была зафиксирована в ночь на 16 сентября. Она составила 5,9 градуса. В целом же по итогам двух декад месяца средняя температура в столице превышает норму на 2–3 градуса.

Самым тёплым в Москве за 140 лет наблюдений стал сентябрь 1938 года. Тогда средняя температура воздуха в столице составила 14,8 градуса, сообщает RNS со ссылкой на столичное Метеобюро.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптики пообещали москвичам сухую и тёплую неделю. По их прогнозам, воздух в столице прогреется до 20–22 градусов. Осадков не ожидается до субботы, а атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба.