https://static.news.ru/photo/ea0467fe-e42b-11e9-b041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В четверг, 3 октября, в Москве ожидается около 19–20 градусов тепла. В выходные температура резко понизится.

В четверг температура 19 градусов, на юге — до 20. Тёплые воздушные массы с юга обеспечат такую высокую температуру. Будет облачно, небольшие дожди, — передаёт слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС.

Он также отметил, что к воскресенью, 6 октября, температура понизится более чем на 10 градусов и составит около пяти — семи градусов.

Как ранее писал News.ru, жителей Москвы во вторник, 1 октября, ожидает пасмурная, но тёплая погода. Столбики термометров днём поднимутся до отметки плюс 17 градусов.