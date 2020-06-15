В Москве открываются летние веранды кафе, музеи и зоопарки

https://static.news.ru/photo/43266ff6-af9e-11ea-aacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице с 16 июня после ограничений, связанных с пандемией коронавируса, начинают работу летние веранды заведений общепита, музеи и выставочные залы, зоопарки, возобновляют плановый приём пациентов стоматологические клиники.

По данным мэрии, в Москве в общей сложности откроется около трёх тысяч летних кафе. Основное условие начала их работы — соблюдение требований Роспотребнадзора, касающихся безопасности посетителей. Обязательными для заведений станут наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты, контроль за температурой сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции между столами не менее полутора метров.

Посещение музеев и выставок возможно по электронным билетам. Наряду с индивидуальными экскурсиями разрешено и проведение групповых при численности не более пяти человек и с соблюдением социальной дистанции.

Московский зоопарк возобновляет свою работу частично. Недоступны пока для посетителей внутренние помещения павильонов и экспозиций и детский зоопарк. Кроме того, запрещено пользование беседками и детскими площадками.

Стоматологические клиники возвращаются к плановому приёму пациентов. До настоящего момента из-за ограничительных мер они могли оказывать только экстренную помощь при острой боли.

Посещение спортивных мероприятий с 16 июня возможно при условии заполненности стадионов не более чем на 10%. По словам мэра столицы Сергея Собянина, полностью ограничения на посещение стадионов, театров и кинотеатров могут быть сняты в июле, если эпидситуация в городе продолжит улучшаться, сообщает телеканал «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно данным Роспотребнадзора, циркуляция коронавируса в Москве снизилась в 20 раз по сравнению с серединой марта 2020 года. Показатель составляет менее 1%, что свидетельствует о стабильной ситуации в мегаполисе.

В Москве выявлено 207,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. За время пандемии выздоровели 123,2 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 3334 жителя столицы.

В России в общей сложности зафиксировано свыше 537,2 тысячи случаев заражения COVID-19. Выздоровели 284,5 тысячи человек, скончался — 7091 человек.