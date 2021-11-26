В Москве открыли кафе, где продают только котлеты по-киевски

В Москве появилось кафе с единственным блюдом в меню — котлетой по-киевски. К котлете можно подобрать начинку четырёх видов, а стоимость одной котлеты составляет 270 рублей. Об этом сообщает «Мослента».

Спасибо большое критикам, которые уделили внимание! Серьёзные люди приходили и снимали наши котлеты во всех ракурсах, разрезали, вкушали, а потом ещё писали полные отчеты и статьи, это очень мило, — написали владельцы кафе на своей странице в Instagram.

Известно, что кафе собирался посетить казахстанский музыкант уйгурского происхождения The Limba. Также владельцы устроили акцию для владельцев ирландских волкодавов: при предъявлении собаки — котлета на выбор бесплатно.

Ранее стало известно, что Новогодний стол в этом году подорожает на 10–15% по сравнению с прошлым. По словам экспертов, основной причиной является рост цен на продукты, в том числе на «борщовый набор», а также на условный «набор для оливье». Специалисты отдельно отметили высокую стоимость красной икры, которая в октябре достигла исторического максимума.

Согласно данным Росстата, семье из 4–5 человек праздничный стол обойдётся в 11,5 тысяч рублей, заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Экономисты также заявляют, что из-за неурожая винограда цены на шампанское и вина могут ещё вырасти.