В Москве откроются пункты платной вакцинации для иностранцев

Пункты платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в Москве заработают после принятия решения о возможности применения российских вакцин для иностранных граждан. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе, передаёт «Интерфакс».

Сделать прививку от COVID-19 в таких пунктах смогут в том числе работники сфер, указанных в постановлении главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников. В настоящее время проводится организационная работа по развёртыванию прививочных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся розыгрыш автомобилей для жителей столицы, сделавших прививку от коронавируса в период с 14 по 20 июня. Автомобили Renault Logan получат пять человек, выбранные при помощи генератора случайных чисел. Машины будут переданы им по процедуре дарения, а налоги за победителей оплатит организатор розыгрыша.