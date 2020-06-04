В Москве от коронавируса скончались ещё 57 человек

https://static.news.ru/photo/ca08c6b2-a6ad-11ea-8b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в городских больницах умерли 57 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции в столице увеличилось до 2806.

Отмечается, что у всех скончавшихся подтвердился диагноз пневмония, а также оказались положительные результаты тестов на коронавирус.

За всё время пандемии в Москве COVID-19 был диагностирован в более 189 тысяч случаев. Вылечились 94,7 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что столичный градоначальник Сергей Собянин заявил: масочно-перчаточный режим в Москве может сохраниться до февраля 2021 года. Примечательно, что некоторые врачи не раз ставили под сомнение эффективность подобных мер в борьбе с распространением COVID-19, а также заявляли о вреде длительного ношения масок и перчаток.