В Москве очередь на тесты на COVID в поликлиниках расписана на две недели

https://static.news.ru/photo/eb012640-949a-11ea-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

В столице большой спрос на добровольное тестирование на COVID-19. Очередь на исследование в местных поликлиниках расписана на две недели вперёд.

Мы видим большой спрос у москвичей, на две недели практически расписаны все слоты. В зависимости от того, как мы будем повышать производительность труда, постараемся открывать ещё новые дополнительные слоты, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Москва 24».

По её словам, в день делается около 5 тысяч бесплатных тестов на коронавирус.

С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет, или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19. Записаться на прохождение теста можно только дистанционно, предварительная запись открыта на 14 дней вперёд. Планируется, что в Москве ежедневно будет проводиться до 5 тыс. бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая сообщил, что режим самоизоляции решено продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы, писал NEWS.ru.