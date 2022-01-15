В Москве объявили «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы

«Жёлтый» уровень опасности погодных условий объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение в столичном регионе будет действовать до 11:00 17 января, сообщает РЕН ТВ.

По уточнению синоптиков, «жёлтый» уровень является потенциально опасным. Накануне москвичей предупредили об ухудшении погоды, снегопаде и резком понижении атмосферного давления. Все городские службы в этот период перешли на усиленный режим работы.

В пятницу, 14 января, в столице было зафиксировано рекордно низкое давление. В это же время жителей и гостей столицы предупредили о метели и сильном ветре до конца 15 января. А на Крещение, по прогнозам синоптиков, в столицу вернутся сильные морозы.

Главное условие сохранения здоровой кожи лица в морозную погоду — не умываться перед выходом на улицу, рассказала NEWS.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова. Медик объяснила, что гидролипидный слой хорошо защищает ткани от мороза. Таким образом она прокомментировала заморозки в европейской части России, в том числе и в Москве, до 20 градусов мороза.

Ранее в Москве 14 января зафиксировано рекордно низкое за последние 74 года атмосферное давление — 717,3 миллиметра ртутного столба. В ближайшие сутки ожидается заметное его повышение.