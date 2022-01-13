Дерматолог назвала главное условие сохранения здоровой кожи лица в мороз

Главное условие сохранения здоровой кожи лица в морозную погоду — не умываться перед выходом на улицу, рассказала NEWS.ru врач-дерматолог Татьяна Егорова. Медик объяснила, что гидролипидный слой хорошо защищает ткани от мороза. Таким образом она прокомментировала на заморозки в европейской части России, в том числе и в Москве, до 20 градусов мороза.

Гидролипидный слой кожи хорошо её защищает от мороза, −16 это не сильный мороз, если температура ниже −25 по Цельсию, то на Крайнем Севере, например, обмазываются жиром нерпы, но в Москве это нереально — он сильно пахнет. Просто ничего не надо в такую погоду, нормальная кожа сама себя защищает. Любой крем содержит воду, и этот слой будет кристаллизоваться на морозе. А когда приходишь домой — кожа также сама оттаивает, не нужно её растирать. Но если она сильно шелушится, можно помазать кремами категории эмолента — они хорошо помогают восстановится, — подчеркнула Егорова.

После старого Нового года, 14 января, в центральной части России пройдёт «карусель циклонов», вследствие чего температура понизится до 20 градусов мороза к крещенской ночи, 19 января, рассказал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов. При этом с 14 по 16 января погода будет достаточно мягкой, со слабым снегом

Он уточнил, что с 17 января начнётся понижение температуры, так что к ночи 20 января россиянам следует ожидать до 20–24 градусов ниже нуля. Впрочем, по словам синоптика, это может сыграть некоторым людям на руку, так как при таких холодах в крещенскую ночь вода в проруби будет казаться относительно тёплой для купания.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком перепаде давления и температур начиная с 13 января. По его словам, в конце рабочей недели ожидается понижение давления сразу на 25–30 мм рт. ст.