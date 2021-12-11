Дерматолог рассказал, какие родинки могут нести смертельную опасность

Людям необходимо тщательно следить за своими родинками. Появление на теле новообразований может быть тревожным сигналом. Об этом в интервью РИА Новости предупредил дерматолог Николай Дмитриев.

По словам Дмитриева, под термином «родинка» врачи традиционно понимают пигментное образование невус. Оно представляет собой скопление специальных клеток — меланоцитов, которые защищают от избыточного ультрафиолетового излучения.

При длительном нахождении на солнце наша кожа приобретает загар — меланин, продукт работы этих клеток, от которых возникает самая страшная на сегодняшний день злокачественная опухоль — меланома. Её так называют потому, что скорость роста и метастазирования опухоли одна из самых высоких. Этот рак возникает при нарушении деления меланоцитов, — рассказал дерматолог.

Он отметил, что причин для запуска патологического процесса довольно много, однако чаще всего врачи выделяют бесконтрольный загар, большое количество невусов, иммунодефицитное состояние и генетическую предрасположенность.

Также вероятность развития онкологического заболевания увеличивается, если невусы регулярно травмируются или испытывают избыточную нагрузку ультрафиолетом. Кроме того, процент появления раковой опухоли меланомы возрастает пропорционально размерам «родинки».

Если человек обнаружил у себя новообразование на коже, которого ранее он не помнит, то это уже есть сигнал о том, что нужно обратится к врачу. О злокачественном перерождении невуса также свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования, — отметил специалист.

При обнаружении изменений в невусе, врач советует его удалять. Также он рекомендует удалять образования в местах, где они могут быть травмированы одеждой или значительно возвышаются над уровнем кожи.

Для профилактики заболевания дерматолог рекомендует пользоваться солнцезащитными препаратами с SPF фильтрами и проходить плановое обследование у специалиста минимум раз в год.