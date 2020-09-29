В Москве обокрали тёзку Дэниела Крейга

https://static.news.ru/photo/7303fae2-026c-11eb-8e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arno Burgi/ZB/Global look Press

Жертвой мошенников в одном из столичных кафе стал безработный 26-летний москвич по имени Дэниел Крейг. Тёзка исполнителя роли Джеймса Бонда рассказал, что всё произошло на Пролетарском проспекте и вор похитил смартфон прямо из кармана его пальто.

Молодой человек рассказал полицейским, что зашёл в заведение и, заказав кофе, расположился в кресле, слушая музыку через беспроводные наушники. Телефон лежал в кармане, поэтому когда музыка стала играть с перебоями, Дэниел полез в карман, чтобы проверить, в чём же дело. Однако смартфона там уже не было, пишет KP.RU.

Пострадавший Дэниел родился в столице, а фамилию голливудского актёра носит не только он, но и его мама и даже сестра. Совпадение это или вся семья специально сменила документы и взяла фамилию любимого актёра, неизвестно.

Что касается пропажи, то полицейские сейчас ищут вора и восстанавливают всю картину случившегося.

Как писал NEWS.ru, ранее неизвестный злоумышленник украл из квартиры на юго-западе Москвы, принадлежащей пенсионерке, €48 тысяч.