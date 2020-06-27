В Москве на пикетах в поддержку Цветковой задержали более 30 человек

https://static.news.ru/photo/78dd1c38-b8a6-11ea-8145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Школа феминизма/vk.com

Столичные полицейские на акциях в поддержку обвинённой в распространении порнографии активистки Юлии Цветковой задержали по меньшей мере 32 человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

На пикетах в поддержку Цветковой задержаны уже как минимум 32 активиста, подавляющее большинство из них девушки, — рассказал собеседник ТАСС.

Акции проходят около памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре в центре столицы.

Активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвиняют в том, что она публиковала в группе во «ВКонтакте», которая посвящена феминизму и бодипозитиву, фото и изображения непристойного характера. Обвинение ей предъявили 9 июня.

Цветкову 22 ноября 2019 года отправили под домашний арест по делу о якобы распространении порнографии, сообщал тогда правозащитник Святослав Хроменков. Дело на Цветкову завели по статье УК «Распространение порнографии с использованием Интернета» из-за постов в паблике «Монологи вагины», модератором которого она является. В октябре 2019 года полиция Комсомольска-на-Амуре вызвала Цветкову и двух подписчиц этого проекта, которым задавали вопросы о пропаганде феминизма и порнографии.

Цветкова рассказывала, что её регулярно вызывают силовики, заставляя отчитываться о числе подписчиков в соцсетях и объяснять, что имелось в виду под теми или иными постами. По её информации, заявление на активистку написал Тимур Булатов, известный своей гомофобной позицией.

Как писал NEWS.ru, апелляционная жалоба была подана защитой осуждённого по петербургскому делу признанной террористической организации «Сеть» (запрещена в России) Виктора Филинкова.