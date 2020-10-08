В Москве могут закрыть клубы и бары из-за коронавируса

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Власти Москвы начали рассматривать сценарий, который предполагает закрытие для посещения ночных клубов, баров и караоке. Об этом сообщил источник в мэрии столицы и подтвердил другой собеседник, знакомый с планом вводимых ограничений.

О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идёт. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей, — передаёт РБК.

Необходимость введения подобных мер власти Москвы объясняют высоким трафиком в городе, несмотря на серьёзную ситуацию с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 12 126 случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, предыдущий максимум — 11 656 случаев за день — был установлен 11 мая. В относительном выражении прирост числа заразившихся впервые с начала июля ускорился до 1%. Всего с начала пандемии в РФ заразились 1 272 238 человек. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 3701. Второе место по количеству зафиксированных случаев занимает Санкт-Петербург — 469 заболевших, третье — Подмосковье: там зарегистрировали 411 пациентов с COVID-19. Также за минувшие 24 часа 7092 заражённых коронавирусом полностью излечились от инфекции. Общее число выздоровевших в стране с начала пандемии составило 1 009 421 человек. За прошедшие сутки от коронавируса умер 201 пациент. За всё время пандемии жертвами инфекции в стране стали 22,2 тысячи человек.