В Москве мигранты атаковали наряд полиции

Мигранты напали на полицейских у станции метро Теплый Стан в Москве. Они отбивали своего соотечественника.
На записи отчётливо видно, как толпа мужчин окружила автомобиль сотрудников правоохранительных органов. Они отталкивают полицейских и вытаскивают из машины задержанного. Инцидент произошёл 1 августа 2020 года.
Стражи порядка задержали уроженца Таджикистана. Последний поссорился с одним из охранников рынка. После освобождения из полицейской машины он оперативно скрылся. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят рейд на рынке. Полиция намеревается завести уголовное дело в отношении двух человек.
NEWS.ru передавал ранее, что между сотрудниками Росгвардии и десантниками произошла драка. Инцидент состоялся 2 августа 2020 года. Несколько участников были
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