В Москве мигранты атаковали наряд полиции

https://static.news.ru/photo/8d9cfc6e-d58f-11ea-9b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мигранты напали на полицейских у станции метро Теплый Стан в Москве. Они отбивали своего соотечественника.

На записи отчётливо видно, как толпа мужчин окружила автомобиль сотрудников правоохранительных органов. Они отталкивают полицейских и вытаскивают из машины задержанного. Инцидент произошёл 1 августа 2020 года.

Стражи порядка задержали уроженца Таджикистана. Последний поссорился с одним из охранников рынка. После освобождения из полицейской машины он оперативно скрылся. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят рейд на рынке. Полиция намеревается завести уголовное дело в отношении двух человек.