https://static.news.ru/photo/65ce54ee-6393-11ea-aae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве число граждан, которых поместили на карантин из-за подозрения на коронавирус, увеличилось почти до тысячи. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг — друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее, — отметили в штабе.

Часть из них госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в регионы.

Как пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова, все пассажиры рейса, на котором больной коронавирусом прилетел в Москву, получают СМС-рассылку с указанием самоизолизоваться и сообщить о своём состоянии медикам, передаёт RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что в албанском городе Дуррес от серьёзных осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 73-летняя пациентка. Женщина недавно вернулась из Италии. Её не успели доставить на лечение в госпиталь столицы страны Тираны. Ранее власти Албании из-за вспышки COVID-19 на Апеннинском полуострове ограничили воздушное и морское сообщение с Италией.