https://static.news.ru/photo/cf12ff64-4c18-11ea-b730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовщину освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск отметят в Москве торжественным салютом.

Запустят фейерверк на Поклонной горе 13 февраля в 22:00 мск из самоходных пусковых салютных установок, также будет привлечена батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. В небо выпустят свыше 3 тысяч фейерверочных изделий более 50 видов, пишет «Интерфакс».

Советские войска освободили столицу Венгрии 13 февраля 1945 года. В наступательной операции было задействовано более 700 тысяч советских солдат, из которых погибли более 80 тысяч.

Как писал NEWS.ru, 17 января в Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения столицы Польши от немецко-фашистских захватчиков.