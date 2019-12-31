https://static.news.ru/photo/d1a9e638-2cbb-11ea-93fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На дорогах столицы в ночь на 1 января были преимущественно такси. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Большинство машин с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на дорогах Москвы были такси, — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

По его словам, всего в это время по городу передвигались около 659 тысяч автомобилей, что на 0,8% меньше, чем в прошлом году.

Ранее NEWS.ru писал, что подземкой и поездами Московского центрального кольца в новогоднюю ночь воспользовались более 685 тысяч человек. Работу метрополитена обеспечивали свыше десяти тысяч сотрудников.