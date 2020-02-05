https://static.news.ru/photo/faf01dd0-4829-11ea-97ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицит медицинских масок и рекомендованных Минздравом препаратов от коронавируса был выявлен в Москве и Подмосковье. К примеру, набор из трёх масок нашёлся только в одной из аптек на севере Москвы.

Об этом сообщил «Интерфакс» по итогам мониторинга аптечных сетей региона.

Производитель не справляется, большой ажиотаж, — приводит агентство слова одного из фармацевтов на Тверской улице.

При этом рекомендованные Минздравом препараты для лечения коронавируса, в том числе и рекомбинантный интерферон Ib, отсутствуют в ряде аптечных сетей Московской области.

Впрочем, на полках трех аптек в Химках и двух в Москве представлен лекарственный препарат для лечения гриппа, тестирующийся в Таиланде, как одно из средств от коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый заместитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов призвал выдавать рецепт всем заболевшим на медицинские маски.