В московском профсоюзе полиции заявили о бессилии УСБ МВД против коррупции

Управление собственной безопасности (УСБ) МВД зачастую бессильно против коррупции в полиции, так как подчиняется руководству, которое опасается санкций, заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он порекомендовал жаловаться на взяточничество в Федеральную службу безопасности (ФСБ), так как она работает иначе.

ФСБ всё равно, какие показатели делал начальник полиции и давал ли деньги начальнику округа. В ФСБ приходят те, кто дал взятку, потому что они сейчас не доверяют полиции. Я советую всем, из кого вымогают деньги, идти не в МВД или УСБ, а именно в ФСБ. Это единственная оставшаяся структура, которая может что-то сделать МВД. А в УСБ могут всё спустить на тормоза, и виновным иногда оказывается тот, кто дал деньги, — заявил Пашкин.

Он добавил, что для эффективной работы УСБ должно подчиняться президенту и об этом профсоюз не раз сообщал.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении резонансный проект закона, расширяющий права полиции. В частности, по нему предлагается разрешить полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории.