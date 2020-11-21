В московском метро появились билеты, посвящённые донорам плазмы

https://static.news.ru/photo/c4b8368c-2cb0-11eb-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский метрополитен выпустил специальные билеты «Единый», посвящённые донорам плазмы крови с антителами к SARS-CoV-2.

Серию билетов назвали «Доноры надежды», сообщает столичный департамент транспорта в Telegram. Тираж составил 400 тысяч штук. В сообщении дептранса подчёркивается, что переливание крови с антителами от переболевших коронавирусной инфекцией тем, кто ещё борется с ней, является одним из наиболее эффективных методов лечения. Главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов объяснил, что тематические билеты должны напомнить москвичам о важности донорства.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, на статуи на станции метро «Площадь революции» в Москве надели медицинские маски, чтобы напомнить пассажирам о важности соблюдения масочного режима. На сегодняшний день в Москве ношение масок и перчаток является обязательной мерой, призванной снизить риск заражения граждан коронавирусом. За нарушение последует штраф.