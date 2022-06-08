В московской синагоге опровергли слова о давлении власти на раввина

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт

То, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России из-за давления властей, требовавших поддержать военную операцию, неправда, заявили в Московской хоральной синагоге. В разговоре с RTVI её представители заверили, что он временно уехал по семейным обстоятельствам. О давлении же заявляла невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

Нет, это не так, абсолютно ложная информация. У него сначала внук родился, а потом отец в больнице оказался, поэтому он временно уехал. Кто-то распространяет [слухи], мы тоже с этим столкнулись и были очень возмущены. В суд подавать не будем, он сказал — не надо, потому что вернётся, — объяснили в синагоге.

Накануне Чижик-Гольдшмидт сообщила в соцсетях, что через две недели после начала военной операции на Украине раввин вместе с супругой отправился в Венгрию собрать средства для помощи беженцам, а затем в Израиль.

3 мая директор программ столичной синагоги Александр Каргин уже заявлял, что отъезд Гольдшмидта не связан с ситуацией вокруг Украины, о своей позиции по этому вопросу главный раввин Москвы не заявлял. Причиной указываются семейные обстоятельства. Каргин добавил, что Московская хоральная синагога продолжает свою работу в штатном режиме, всё остальное руководство синагоги в столице.