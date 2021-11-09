В Минздраве заявили, что третья волна COVID плавно перешла в четвёртую

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России плавно перешла в четвёртую. По его словам, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в европейском регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19, наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается, — сказал специалист.

Вирусолог, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков заявлял, что волны пандемии коронавируса будут повторяться, и каждая новая будет сильнее предыдущих. Он добавил, что выступает за принудительную вакцинацию.

Чумаков отметил, что в стране прогрессирует «дельта»-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян.