В Минздраве утвердили порядок плановой госпитализации во время пандемии

https://static.news.ru/photo/0dd1af5c-a5ab-11ea-8839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Минздрав утвердил временный порядок приёма граждан для оказания помощи в плановой госпитализации в стационары во время пандемии коронавируса. Приказ вступает в силу с 5 июня 2020 года.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, в частности, сообщается, что не ранее чем за неделю до госпитализации пациент должен пройти тестирование на наличие COVID-19.

Также при госпитализации пациентов руководители медицинских организаций обеспечивают проведение приёма врачом-терапевтом или врачом-педиатром (для детей), бесконтактной термометрии и пульсоксиметрии. А при наличии медицинских показаний — обзорной рентгенографии или компьютерной томографии лёгких, лабораторного исследования материала пациента на наличие коронавируса.

Приказ также определяет временный порядок приёма на санаторно-курортное лечение. Отдыхающие должны предоставить справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданную не позднее чем за 14 дней до отъезда, а также анализ об отсутствии COVID-19, полученный не позднее чем за два дня до отъезда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Это распоряжение пока касается тех регионов, где эпидемиологическая ситуация стабильна и не вызывает опасений.