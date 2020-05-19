В Минздраве рассказали об условиях возобновления вакцинации взрослых

https://static.news.ru/photo/d65021fa-99f5-11ea-b698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плановая вакцинация взрослых в российских регионах может быть возобновлена после нормализации эпидемиологической обстановки.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Чиновник подчеркнул, что речь идёт о снижении числа инфицированных коронавирусом, и такое снижение должно фиксироваться отдельно по каждому региону России.

Кузнецов также отметил, что экстренная вакцинация взрослых разрешена.

Чаще всего экстренная вакцинация производится в травмпунктах либо в стационарах при наличии показаний. Это всё происходит в обычном нормальном режиме, то есть в случае необходимости прививки будут сделаны, — рассказал помощник главы Минздрава.

Кузнецов добавил, что регион, принявший решение возобновить плановую вакцинацию, должен будет обеспечить все необходимые санитарные меры для этой процедуры.

За последние сутки в России выявлено 9263 новых случая COVID-19 в 83 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии составило 299 941. 76 130 человек выздоровели, 2837 — скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, с 19 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции в России приостановлен прививочный календарь. Замглавы Минздрава Олег Гриднёв заявил, что все прививки оказывают определённое воздействие на иммунную систему. Реакция каждого организма на вакцину в период пандемии может быть непредсказуема, поэтому было принято решение о приостановке плановой вакцинации для взрослых.