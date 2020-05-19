В Минздраве рассказали об условиях возобновления вакцинации взрослых

Плановая вакцинация взрослых в российских регионах может быть возобновлена после нормализации эпидемиологической обстановки.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24»
Кузнецов также отметил, что экстренная вакцинация взрослых разрешена.
Чаще всего экстренная вакцинация производится в травмпунктах либо в стационарах при наличии показаний. Это всё происходит в обычном нормальном режиме, то есть в случае необходимости прививки будут сделаны, — рассказал помощник главы Минздрава.
Кузнецов добавил, что регион, принявший решение возобновить плановую вакцинацию, должен будет обеспечить все необходимые санитарные меры для этой процедуры.
За последние сутки в России выявлено 9263 новых случая COVID-19 в 83 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии составило 299 941. 76 130 человек выздоровели, 2837 — скончались.
Как ранее писал NEWS.ru, с 19 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции в России приостановлен прививочный календарь. Замглавы Минздрава Олег Гриднёв заявил, что все прививки оказывают определённое воздействие на иммунную систему. Реакция каждого организма на вакцину в период пандемии может быть непредсказуема, поэтому было принято решение о приостановке плановой вакцинации для взрослых.
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