В Минздраве рассказали о силе второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/43ea8f66-9c21-11ea-ac8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как закончится первая волна коронавируса, в мире может последовать вторая волна заражений. Как сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова, по силе она будет слабее первой и не вызовет таких масштабных последствий.

Она напомнила, что есть был вирус SARS, который вызывал тяжёлую атипичную пневмонию, однако он пропал и больше не циркулирует в обществе.

Так что, предположительно, будут небольшие подъёмы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, — пояснила она в интервью «Парламентской газете».

По мнению Малинниковой, этому также способствует вакцинация и соблюдение ограничительных мер. Она подчеркнула, что пока у Минздрава нет точных данных о том, какой иммунитет приобрели переболевшие коронавирусом.

Сегодня разрабатывается 47 вакцин, процесс недолгий. Перед нашими научными институтами была поставлена задача, поэтому они работают очень продуктивно, используя современные молекулярные биологические методы, — подытожила специалист.

Ранее Елена Малинникова сообщила о тенденции к снижению уровня заболеваемости коронавирусом. Уже к июлю, по её мнению, россияне забудут о карантине и начнут вести привычный образ жизни. Однако Вуйнович такой оптимизм не разделила. Как писал NEWS,ru, она считает, что вторая волна пандемии не за горами.