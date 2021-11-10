В Минздраве рассказали, какие врачи ставят под угрозу жизни россиян

Жизни россиян ставят по угрозу врачи-антиваксеры, а также медработники, распространяющие некорректную информацию о вакцинации. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передаёт ТАСС. Он напомнил, что за подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность.

Таким образом Кузнецов прокомментировал призыв главы Минздрава Михаила Мурашко занять жёсткую позицию в борьбе с коронавирусом, в том числе в вопросе вакцинации.

Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан, — пояснил Кузнецов.

Он отметил, что вносить изменения в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, как это предложили сделать некоторые депутаты, не требуется. По его словам, министр однозначно ответил, что действующие законы уже предусматривают все меры ответственности.

Ранее Мурашко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей, выступающих против прививок. Он подчеркнул, что в такой ситуации медики должны быть «как раз более продвинутыми» и объяснять сомневающимся или неосведомлённым гражданам необходимость вакцинации.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор поручил своим региональным управлениям бороться с антипрививочниками. Представители ведомства должны сообщать силовикам о людях, распространяющих фейки о прививках против COVID-19. Им грозит ответственность по двум статьям УК. Особое внимание поручено обращать на медиков-антиваксеров.