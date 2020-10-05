В Минздраве рассказали, как россиянам дольше жить

https://static.news.ru/photo/98d7ae30-06ef-11eb-8e84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эффективно повлиять на рост продолжительности жизни людей без сокращения смертности трудящихся нереально. Такое мнение высказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Свою позицию он озвучил на Всероссийском форуме по общественному здоровью, передаёт РИА Новости.

Без сокращения смертности трудоспособного населения, без влияния на факторы риска увеличить продолжительность жизни не представляется возможным, — сказал он.

В июле президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Документ, в частности, ставит задачу повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в России женщины в два раза чаще мужчин доживают до 100 лет.