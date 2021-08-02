В Минздраве призвали вакцинировать всех пожилых россиян

От коронавируса необходимо привить практически всех пожилых россиян. Исключение возможно только по медицинским противопоказаниям к вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс».

Мы призываем лиц старше 60 лет к вакцинации. Для этого возраста она должна быть проведена практически для всех, — цитирует агентство министра.

Он также сделал акцент на том, что более 98% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, не были привиты. Это свидетельствует о том, что вакцинация работает и спасает жизни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице от коронавируса привились порядка одного миллиона жителей пенсионного возраста. По его словам, никаких тяжёлых последствий вакцинации у них не выявлено.

Эксперты предположили, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России, учитывая темпы вакцинации и неучтённых бессимптомных переболевших, может быть достигнут к Новому году. Они также отметили, что отказ россиян от прививок растягивает во времени данный процесс.