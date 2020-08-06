В Минздраве опровергли начало вакцинации чиновников

https://static.news.ru/photo/9d8c5a7c-d87b-11ea-820c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о старте вакцинации медиков и чиновников от коронавируса не соответствует действительности. Об этом сообщил глава пресс-службы Минздрава РФ Максим Радецкий.

Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке, — заявил он.

По его словам, это правило относится и к добровольной вакцинации, которая проводится в рамках третьей фазы клинических исследований, передаёт «Интерфакс».

О том, что некоторым российским чиновникам и медработникам поступило предложение привиться от COVID-19, ранее сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. Речь шла о вакцине, созданной Центром им. Гамалеи, регистрация которой запланирована на следующую неделю. В свою очередь «Интерфакс», ссылаясь на близкий к столичной мэрии источник, сообщил, что несколько медиков и работников администрации Москвы уже прошли добровольную вакцинацию в рамках клинических испытаний.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики Goldman Sachs сообщили, что появление вакцины от коронавирусной инфекции может серьёзно повлиять на ситуацию на финансовых рынках и экономику. Эксперты пояснили, что паника из-за успешной вакцины от коронавируса может привести к оттоку финансов из технологических компаний в циклические, а также к распродаже облигаций. Кроме того, по мнению аналитиков, на ситуацию на финансовых рынках могут повлиять предстоящие президентские выборы в США.