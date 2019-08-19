Решение о наказании рублём сотрудников за перекуры на работе будет принимать работодатель. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.
Он пояснил, что идеи ведомства носят рекомендательный характер. Салагай в эфире телеканала «
Это вопрос, который должен решаться работодателями самостоятельно, — сказал чиновник.
На инициативу ранее отреагировали в СПЧ. По мнению члена президентского Совета по правам человека Александра Брода, работодатель может использовать её для увольнения неугодных работников.
Минздрав также предлагает ввести на работе «физкультбрейки». Целью таких перерывов являются «снятие стресса» и «снижение утомляемости», писал News.ru.