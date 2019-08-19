https://static.news.ru/photo/f92fc3ba-c287-11e9-bf2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Решение о наказании рублём сотрудников за перекуры на работе будет принимать работодатель. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Он пояснил, что идеи ведомства носят рекомендательный характер. Салагай в эфире телеканала « Россия 24 » подчеркнул, что речи о какой-либо директивности быть не может.

Это вопрос, который должен решаться работодателями самостоятельно, — сказал чиновник.

На инициативу ранее отреагировали в СПЧ. По мнению члена президентского Совета по правам человека Александра Брода, работодатель может использовать её для увольнения неугодных работников.

Минздрав также предлагает ввести на работе «физкультбрейки». Целью таких перерывов являются «снятие стресса» и «снижение утомляемости», писал News.ru.