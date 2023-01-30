«Решения основаны на фактах»: Минюст описал механизм признания иноагентами Минюст РФ: решения о признании иноагентами основываются на юридических фактах

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Все решения о признании иноагентского статуса базируются на юридически подтвержденных фактах, заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко. Он пояснил, что в список иностранных агентов включаются физлица и юрлица, которые находятся под иностранным влиянием, передает РИА Новости.

Все решения основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел, — отметил Свириденко.

Заместитель министра также сказал, что на сайте ведомства публикуется справочная информация о лицах, признанных иноагентами. Как указал Свириденко, большая часть данных, взятых в качестве основания для приписки этого статуса, берется из открытых источников.

Признание лица иностранным агентом не означает запрет на осуществление им деятельности. Это статус, который характеризует правовое положение лица и влечет возникновение определенных прав, обязанностей и ограничений, — уточнил представитель Минюста.

В июле прошлого года Минюст объяснил, почему признал иноагентом блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Причинами в том числе стали полученная от YouTube сумма денег, интервью с Катериной Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и с изданием «Сибирь.Реалии» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).