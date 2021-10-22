В Минвостокразвития предложили снизить пенсионный возраст для части россиян

В Минвостокразвития предложили снизить возраст выхода на пенсию россиянам, проживающим в дальневосточном регионе. Свою позицию в ведомстве обосновали результатами исследования, опубликованного на сайте подведомственного учреждения ФАНУ «Востокгосплан». Согласно им, продолжительность жизни в ДФО примерно на 2,4 года меньше, чем в целом по России.

В ходе исследования установлено, что ожидаемый срок жизни человека на Дальнем Востоке составляет 69,2 года, в то время как в среднем по России — 71,1 года. При этом разрыв между максимальным и минимальным показателем в регионах ДФО составляет 5 лет. Самый высокий уровень ожидаемой продолжительности жизни как мужского, так и женского населения приходится на республику Саха (Якутия), а самый низкий наблюдаются в Чукотском автономном округе. В это регионе отклонение от среднероссийских значений для мужчин составляет три года, а для женщин — семь лет.

По мнению авторов исследования, пенсионная реформа не учитывает территориальные диспропорции по продолжительности жизни населения в ДФО.

В этой связи актуальным вопросом для Дальнего Востока является рассмотрение возможности создания преференций в реализуемой пенсионной реформе по выходу на пенсию, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы, профессор экономики Оксана Дмитриева заявила, что правительство России может отменить реформу 2018 года, повысившую возраст выхода на пенсию. По её словам, «определённые надежды» на это есть. Парламентарий также отметила, что в бюджете имеются средства на возвращение к прежним показателям.